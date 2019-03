Tajemství skálopevné postavy krásné Ester. Cvičí i ve tři ráno a maká někdy víc než její manžel tenista

Ester Berdych Sátorová se nešetří. Super.cz

„I když někam letím a musím tam být k dispozici celý den, tak nemám čas si jít ráno zaběhat. Klidně vstanu ve tři hodiny ráno a jdu běhat. Ani dnes to nebylo výjimkou. Stihla jsem si zacvičit, vyndat myčku a dát pračku, lehce se nahodit a přijet sem,” prozradila na tiskové konferenci pořádané u příležitosti představení manželů Berdychových coby tváří českého módního řetězce,” říká modelka.

Ester nezná výmluvy. „Je to jen o organizaci času a o tom, jaké jsou jeho priority.”

Modelčinou motivací ve cvičení je samozřejmě její manžel, tenista Tomáš Berdych. „On je mým hnacím motorem a podporujeme se v tom,” říká Ester. Někdy Ester na svém těle maká víc než její manžel, profesionální sportovec. „Dospělo to do fáze, kdy mě manžel tahá z běhátka a říká mi, abych si odpočinula, že jsem toho měla víc než on sám. Bez pohybu nemůžu být, je to pro mě droga,” usmívá se Ester Berdych Sátorová. ■