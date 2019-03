Známý návrhář má rád výzvy: Jeho novou kolekci budou předvádět známé tváře, ale i lidé s hendikepem

Módu Michala Marka budou předvádět modelky, herečky i lidé s hendikepem. Super.cz

Jednu ze svých posledních kolekcí se rozhodl Michal Marek nafotit až v Africe. S celým týmem a modelkou Kateřinou Wohlmann Votavovou odjeli do Tunisu. Aby pořídili ty nejlepší záběry, tak se se spolupracovníky vydali na cestu dlouhou 360 kilometrů do města Tozeur v krásné Saharské poušti. „Bylo to pro celý štáb hodně náročné. Nakonec se ale snaha vyplatila,” liboval si designér.