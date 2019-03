Vzpomínky matky Ivety Bartošové na bývalého zetě Jiřího Pomejeho: Myslela jsem si, že ji ochrání

Svatava Bartošová s vnukem Arturem a Jiřím Pomejem v roce 2009 Profimedia.cz

Iveta nikdy neměla úplně ideální rodinné vztahy. Svatava ale na svatbě její dcery se známým hercem a producentem nemohla chybět. „Byl to můj zeť, měla jsem ho celkem ráda. Je mi to velice líto, že tak mladý zemřel. Vzpomínám na něj v dobrém,“ řekla Blesku matka Ivety Bartošové.

Na Jiřího více zavzpomínala v knize Má dcera Iveta. Poprvé se spolu potkali v roce 2008 na pohřbu zpěvaččina otce. O pět měsíců později už byli svoji. „Byl ukecaný, dělal srandu, objímal se se švagrovou,“ tvrdila Svatava a k jeho zkušenostem s novináři dodala: „Myslela jsem si, že ji před tím hrozným mediálním světem ochrání.“

To se ale nestalo. Jejich manželství trvalo jen dva roky. „Svatba to byla krásná. Byli jsme tam celá rodina, asi čtyřicet lidí včetně mých a manželových sourozenců. Všechny nás pozvala,“ vzpomínala Svatava, která měla přesto o dceru obavy. Nedovedla si představit, že by s Jiřím založili rodinu.

„Vím, že Iveta tenkrát dítě hrozně chtěla. Já jsem si ale říkala: Nedej Bože, aby ho měla. Trnula jsem, aby nebyla těhotná,“ svěřila Svatava v knize. ■