I ostře sledovaní manželé mají smysl pro humor: Tímhle vtípkem princ Harry rozesmál těhotnou Meghan

Harry rozesmál těhotnou Meghan vtípkem. Profimedia.cz

Princ Harry (34) a vévodkyně Meghan (37) pokračují ve svých cestách po Maroku a kam se hnou, všude jim gratulují k miminku. Harry už nejspíš neví, co má odpovídat, a tak při jedné takové gratulaci vytáhl "tatínkovský" vtípek.

Otočil se na těhotnou manželku a zažertoval: „Cože, ty jsi těhotná? Je to moje?“ Rozesmátá Meghan v tom svého muže nenechala a pohotově odpověděla: „Překvapení!“ Video, na kterém je vtipkování královského páru zachyceno použila v reportáži televize BBC.

Zdá se tedy, že i královští mají smysl pro humor, i když výlet do Maroka rozhodně nebyl za účelem radovánek. Setkali se s místními politiky, podnikateli, sportovci, ale hlavně dětmi. Právě děti a ženy chtěla Meghan podpořit především. Vévodkyně si také nedávno užila večírek s kamarádkami v New Yorku, kde údajně mělo dojít i k odhalení pohlaví miminka. První královský potomek Meghan a Harryho by se měl narodit v dubnu. ■