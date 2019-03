První slova exmanželky zesnulého Pomejeho (✝54): Michaela Kuklová mu poslala dojemný vzkaz!

Jiří Pomeje a jeho první manželka Michaela Kuklová Foto: David Kundrát / CNC / Profimedia, Super.cz

Jejich manželství trvalo 13 let a nějakou dobu po jeho konci si nemohli přijít ani na jméno. Michaela Kuklová (50) po boku Jiřího Pomejeho (✝54) zažila nejen krásné chvíle, těžkým pro ni bylo zejména období, kdy se zadlužil kvůli filmu Andělská tvář, ve kterém si i oba zahráli.

V poslední době ale o svém bývalém, se kterým se v 90. letech potkala při natáčení snímku Playgirls, mluvila s láskou. Poslední měsíce, kdy bojoval s rakovinou, na něho myslela stejně jako spousta jeho přátel z branže a i ona poslala herci dojemný vzkaz.

„Jirko, děkuju za všechno hezké, ale i za to těžké. Zůstalo mnoho krásného. Odpočívej klidně,“ vzkázala Kuklová, kterou odchod jejího bývalého zasáhl. „Především z pohledu mámy nedokážu vyjádřit, jak moc je mi to líto,“ vypsala se ze svých pocitů herečka poté, co se dozvěděla, že Pomeje včera v odpoledních hodinách prohrál svůj boj se zákeřnou nemocí. ■