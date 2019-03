Poslední dny Jiřího Pomejeho (✝54): Byla s ním obrovská bžunda

Jiří Pomeje (listopad 2018) Profimedia.cz

Nejbližším přítelem a oporou v poslední době byl Pomejemu Pavel Pásek. V Nemocnici Na Pleši, která se specializuje na léčbu onkologických pacientů, jej pravidelně navštěvoval. Často prý spolu s Jiřím žertovali na téma žen, a nejinak tomu bylo naposledy.

„V neděli jsme se viděli, byl jsem za ním na návštěvě. Měl lepší i horší dny, ale tentokrát s ním byla obrovská bžunda. Vtipkovali jsme většinou o ženských a podobně. Byl to můj velkej kamarád. Čekal jsem to, ale stejně to musím rozdýchat. Jsou to fofry,“ řekl webu extra.cz Pásek.

Pomeje ke konci výrazně zhubnul, boj s nemocí ale nevzdával a věřil, že se ještě podívá domů. Dokonce plánoval dovolenou. To se mu bohužel nevyplnilo. ■