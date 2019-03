Známý zpěvák si plní dětský sen: Podporu v tomhle bláznivém nápadu našel i u Karla Gotta!

Marek Ztracený Michaela Feuereislová

„Už jako kluk jsem o tom tajně snil a představoval jsem si to před spaním. Po koncertě ve vyprodaném Foru Karlín před dvěma lety jsem si uvědomil, že díky fanouškům, rodině i blízkému okolí není nejspíš nic nemožné a že sny se mají plnit. Mám hroznou chuť tvořit, makat a snažit se. Mám energie, že nevím, co s ní,“ řekl Super.cz Marek, kde celý nápad vznikl.

A i když se prý našlo pár lidí, kteří si klepali na čelo, v okruhu zpěvákových přátel a rodiny převažovalo nadšení a podpora.

„Naprostá většina mi řekla, že mi věří a půjdou na té cestě se mnou. Jednou jsem se zmínil i před Karlem Gottem (79), když mě pozval jako hosta na svůj koncert do O2 areny minulý rok. Říkal jsem mu, že to je můj sen a jednou bych to taky rád zkusil. Řekl, že bych se toho rozhodně neměl bát. Možná to řekl jen ze slušnosti, ale mě to tenkrát hodně nakoplo a potěšilo,“ svěřil Marek, jehož s Gottem pojí přátelství i pracovní aktivity. Mimo jiné Ztracený Mistrovi napsal píseň Ta pravá.

Markův životní koncert se uskuteční 22. února 2020 v pražské O2 areně. Prodej vstupenek bude zahájen v pátek 1. března 2019 v 9 hodin. ■