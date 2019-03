Smutná zpověď vnadné modelky: Po několika potratech se smířila s tím, že nikdy nebude mít děti

Kelly Brook Profimedia.cz

Poprvé o miminko přišla v roce 2011, kdy v pátém měsíci těhotenství potratila holčičku, již očekávala s hráčem rugby Thomem Evansem. K dalšímu potratu došlo ještě téhož roku.

„Pokoušeli jsme se o miminko, ale nevyšlo to. Vnímala jsem to jako selhání, něco, co není fér. Byla to pokaždé obrovská ztráta a náročné období. Ale nakonec jsem se přes všechno dostala,“ prozradila Kelly magazínu Fabulous. Nepříjemné zkušenosti ovlivnily její pohled na svět.

„Ptala jsem se sama sebe, zda opravdu chci děti. A uvědomila jsem si, že jsem po nich vlastně úplně netoužila. Jsem s tím smířená. Je to smutné, čím jsem si prošla, navíc opakovaně. Takový je prostě život,“ dodala Kelly. Když jí lékař doporučil, že nejlepším řešením z této situace je pokusit se opět otěhotnět, dala na jeho radu. Přišlo ovšem jen další zklamání. ■