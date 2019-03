Tori Spelling (45) uvažuje o šestém dítěti: Hereččina matka si však další vnouče nepřeje!

Tori Spelling (druhá zleva) s matkou Candy a dětmi Profimedia.cz

Většina matek po svých dětech vyžaduje kupu vnoučat, to ale není případ Candy Spelling (73). Matka Tori Spelling (45) totiž upřímně doufá, že její dcera už další dítě mít nebude. „Doufám, že s rozením dětí už skončila,“ nechala se Candy slyšet pro Hollywoodlife během charitativní akce v Los Angeles. Na dotaz, jestli je možné, že její dcera skutečně plánuje šestého potomka, odpověděla: „Opravdu to zvažuje.“

Přestože by z dalšího vnoučete až tak nadšená nebyla, má prý Candy s dětmi své dcery pěkný vztah. Liam (11), Stella (10), Hattie (7), Finn (6) a Beau (1) jsou prý její zlatíčka a s babičkou se vídají každou neděli. Candy také pěla ódy na rodičovské schopnosti Tori a jejího manžela Deana McDermotta (52). „Nevím, jak to dělají, ale jsou skvělí rodiče. Oba tráví s dětmi hodně času,“ doplnila.

Těžko říci, proč by další dítě Tori matka nepřála, možná má pocit, že by to neprospělo dceřinu psychickému zdraví. Tori měla vloni v březnu špatné období a při hádkách s manželem dokonce musela opakovaně zasahovat policie. Jednou pár vyváděli z restaurace, podruhé přijeli k nim domů. Vypadá to však, že zlé časy pominuly. ■