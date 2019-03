Nové role se učí po nocích: Michaela Gemrotová spí jen pár hodin denně, ostatní čas tráví na zkouškách Kvítku mandragory

Michaela Gemrotová na zkoušce nového muzikálu. Super.cz

A přestože není na jevišti nováček, přípravy muzikálu Kvítek mandragory jí dávají někdy zabrat. „Trávíme tady hodně času, je to opravdu náročné. Je tam strašně moc písniček, které nejsou úplně jednoduché, takže cvičíme, trénujeme choreografie, hlavně kluci mají krásné choreografie. Jsme tady skoro pořád,“ svěřila zpěvačka, která se text pro svou roli učí, když už všichni ostatní doma spí.

„Učím se po nocích, některé texty už jsem uměla, zpívám první hlas v tom našem vokálním triu DreamGirls, je to příjemné, ty písničky jsou obrovské hity,“ prozradila Míša. Ta se vedle Kvítku mandragory, který vzniká pod taktovkou režiséra Radka Balaše, připravuje na muzikál Evita, a to v Českých Budějovicích.

„To, co jsem si na sebe ušila, je obrovské břemeno, jsou to dvě náročná díla, a navíc to přejíždění je příšerné, mám ale podporu od rodiny i od kolegu,“ svěřila zpěvačka, která na volno může zapomenout. „Tady je premiéra 13. března a my máme Evitu 29. března a je to v těsné návaznosti. Je to náročné a těžké dílo, hudebně i herecky. No a potom budu mít představení. V Divadle Broadway hrajeme pětkrát týdně a já mám ještě svoje operní věci a operní projekty, takže žádná dovolená nehrozí,“ řekla se smíchem Gemrotová, která kvůli množství práce z jednoho projektu sama dobrovolně odešla.

Zpěvačka si prý zkusí v létě ušetřit alespoň pár dnů na prodloužený víkend. „Myslím, že tolik volna tam nebude, s divadlem jedeme letní projekty, s Marianem Vojtkem máme koncert v Krumlově, takže toho volna tolik nebude, jestli se někam dostanu, tak na prodloužený víkend,“ řekla Míša. ■