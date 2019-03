Ten tedy ostrouhal! Modela, který se proslavil jako nejhezčí vězeň světa, nepustili na oscarový večírek

Jeremy Meeks se mezi smetánku nevetřel. Profimedia.cz

Když totiž dorazil do Chateau Marmont v Los Angeles, kde Beyoncé a Jay-Z pořádali pooscarový večírek, nejspíš doufal, že se tam vetře bez pozvání. To se mu ale nepodařilo. „Když Jeremy dorazil ke dveřím, žena s deskami v ruce mu oznámila, že není na seznamu hostů a bude muset odejít,“ sdělil zdroj portálu MailOnline. Ženu se pak údajně ještě chvíli snažil přesvědčit, ať ho pustí, ale po pěti minutách ho to přestalo bavit, nasedl do auta a odjel.

K hvězdám jako Rihanna, Jennifer Lopez, Natalie Portman, Jason Momoa a dalším se tak bohužel nepřipojil. Meeks kromě svého vzhledu proslul ještě skandálem, kdy byl na jachtě přistižen při nevěře. Svou tehdejší manželku a matku syna Jeremyho podváděl právě s Chloe Green. Dědička řetězce Topshop mu vloni v létě porodila syna Jaydena a už několik měsíců se šušká o zásnubách a ohromné veselce, která se údajně chystá. Na večírek k Beyoncé a Jayovi-Z se bývalý trestanec sice nedostal, ale špatně se určitě nemá. ■