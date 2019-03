Obyčejná prohlídka u lékaře odhalila vážný problém: Zdeněk Podhůrský promluvil o rakovině kůže

Zdeněk Podhůrský promluvil o svých zdravotních problémech. Herminapress

„Vůbec jsem netušil, o co jde. Táta umřel na rakovinu, umřel, když mi bylo 21 let. Bylo to pro nás pro všechny těžké, bylo to složité období,“ svěřil herec, kterého za nějakou dobu začaly také trápit zdravotní potíže. „Já jsem měl asi za dva za tři roky ekzémy na noze a šel jsem s tím k doktorovi," svěřil Podhůrský s tím, že doktorovi vedle toho ukázal i ekzém na hrudi a mateřské znaménko. Následně ho prohlédlo několik lékařů a oznámili mu, že musí na operaci.

„Řekli mi, že to odoperují, že to musí pryč. Tak jsem říkal, že mám premiéru, že bych to nechal tak za měsíc a oni na to, že když nepřijdu zítra, tak nemusím přijít nikdy,“ popsal svou tehdejší situaci známý herec. Velmi rychle byl hospitalizovaný a šel na operaci, při které mu z hrudi odstranili poměrně velkou část kůže.

Přestože byl Podhůrský následně pod lékařským dohledem, dlouhou dobu nevěděl, že šlo o zhoubný melanom. V 80. letech se totiž tyto informace pacientům nesdělovaly. „Já jsem žil v domnění s tím, že je to negativní, doktoři řekli, že je to negativní, maminka pravděpodobně věděla, že to tak není. Kdybych věděl, že to mohlo být pozitivní, tak bych to nesl daleko hůř a bůh ví, jak by to dopadlo. Byl jsem přesvědčený o tom, že je vše v pohodě. Během pár týdnů jsem byl na nohou,“ svěřil Zdeněk v premiérovém díle pořadu 13. komnata s tím, že pravdu se dozvěděl až o pár let později. ■