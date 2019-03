Jeho děti se už v zimě do exotiky nepodívají. Víme, proč se Tomáš Klus dobrovolně vzdal cestování letadlem

Zimu v teple už Klusovi trávit nebudou. Herminapress

To už ale neplatí. Zpěvákovi totiž vadí negativní aspekty létání vůči životnímu prostředí. „Zůstáváme v Česku, protože jsme prostě zrušili létání. Myslím si, že je to to nejlepší, co člověk může udělat. Být skromný a ohleduplný vůči naší planetě,” svěřil se nám před premiérou snímku Jak vycvičit draka 3, kam Tomáš a Tamara dorazili s nejstarší dcerou Josefínkou a prostředním synkem Alfrédem.

Tomášovi není naše životní prostředí lhostejné a má osobní problém s negativním vlivem letecké dopravy na přírodu.

„Jeden takový přelet, kterých jsme v minulosti absolvovali poměrně hodně, úplně vymaže skutečnost, že člověk například celý život zodpovědně třídí plast,” vysvětluje Tomáš, kterému vadí, že letecké společnosti nehledají jiné ekologičtější způsoby pohonu letadel.

„Je smutné, že společnost nevyžaduje alternativu, přestože ji moderní technologie nabízí. Vlastním příkladem jsem se proto rozhodli změnit poptávku, což si myslím je jediná možná cesta. Rozhodli jsme se zasáhnout do svého životního standardu a zjišťujeme, že to jde,” vysvětluje zpěvák, který prý ale nevyčítá druhým, že nadále cestují a objevují nová místa.

„Nám to teď opravdu nechybí. Zjišťuju, že jsme se alespoň začali víc dívat kolem sebe,” usmívá se Klus, který tuto zimu strávil s manželkou a dětmi na horách.

„Už jsme byli celá rodina v Krkonoších, kde jsme lyžovali a jezdili na snowboardu. Teď se nás osm tatínků chystá na Apaluchu. Je to už taková tradice vyrazit bez manželek jen s dětmi, pojedou všichni členové kapely a spříznění kamarádi,” tetelí se Tomáš Klus. ■