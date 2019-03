Čerstvě zasnoubená Katy Perry je samý úsměv: Vystavila diamantový prsten v hodnotě 13 miliónů

Katy Perry září jako sluníčko. Profimedia.cz

Díky Oscarům měla zpěvačka Katy Perry (34) nabitý víkend, ale v pondělí už se stihla dostavit do talk show Jimmyho Kimmela. Oslnila v přiléhavých zlatých šatech a na jejím prstě nechyběl diamantový prsten za necelých 13 miliónů korun, který zpěvačce nedávno navlékl herec Orlando Bloom (42).

Bloom požádal Katy o ruku na sv. Valentýna v kruhu přátel a rodiny. Podle všeho se pár také chystá uspořádat velký zásnubní večírek pro ty, kteří ten valentýnský nestihli. Snad si Katy najde nějaký čas i na plánování svatby. Momentálně je totiž plně vytížená jako porotkyně talentové soutěže American Idol.

Pro Katy to bude už druhý sňatek. Od roku 2010 do 2012 byla provdaná za Russella Branda. Orlando byl rovněž jednou ženatý, a to v letech 2010-2013 s modelkou Mirandou Kerr. S tou má také syna Flynna (8). ■