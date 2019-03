Dycky Most! Hvězda seriálu promluvila o drogové závislosti, krádežích a letech ve vězení!

Julius Oračko Super.cz

Herec Julius Oračko, který v seriálu Most! ztvárnil grázla Laca, má pestrou minulosti i v reálném životě. Byl závislý na drogách, kradl a ve vězení si pobyl pěknou řádku let.

"Měl jsem problémy. Byl jsem grázl, to všichni vědí. Režisér Petr Václav mě vytáhl z kriminálu a dal mi šanci žít. Já ji využil a dnes stojím nohama na zemi," řekl Super.cz Julius.

"Jsem doma čtyři roky a sekám latinu. Byl jsem ve vězení za drobné krádeže, bral jsem drogy, to už neberu. Čtvrtým rokem jsem čistej," vyprávěl. "Nechci si nic vyčítat. Občas jezdíme na přednášky do vězení a snažím se lidem ukázat, že i grázl, hajzl se může změnit, když chce," vysvětluje.

Ve vězení strávil pár let a věří, že se tam už nevrátí. "Vězení mě změnilo, dostal jsem šanci a já ji využil. První trest byl osm měsíců, pak rok, dva roky, rok a půl, tři měsíce, pak čtyři roky. Je toho hodně. Odseděl jsem si poslední trest tři a půl roku, propustili mě po 21 měsících," svěřil otevřeně.

"Krádeže, blbosti, to už ne. Za to mi to už nestojí. Budu se snažit žít řádným životem a začlenit se. Trvalo mi to dlouho, než jsem to pochopil," dodal závěrem Oračko. ■