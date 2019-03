Takhle ji ve zprávách neuvidíte! Monika Leová ukázala své tělo ze všech stran. Zadeček má výstavní

Monika Leová s manželem Super.cz

"Většinou je to tak, že holkám na tom záleží, u nás na to myslí Martin. Každý měsíc dostávám kytičku, až na výjimky na to myslí opravdu pravidelně," řekla Super.cz Monika. "Devatenáctého, to je náš den," usmívá se Martin. "Květiny, zajdeme na večeři, do kina. Teď máme 9 let, tak jsme se to snažili osvěžit a udělat si velký výlet, relax," prozradila o víkendu v Černovicích.

"Je hrozně příjemný si užít sami sebe, zrelaxovat, vypnout telefony, vyjet do přírody," dodal manžel krásné Moniky. ■