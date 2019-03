Jeden z největších sexsymbolů 80. let míří do Prahy! Okatá brunetka rozparádí Česko

Sandra Cretu Foto: archiv produkce

Hvězda 80. let Sandra Cretu míří do Česka, kde ji čekají hned dva koncerty. Počátkem října vystoupí v pražské Lucerně a v příbramské sportovní hale. Zpěvačka Sandra byla jednoznačně jedním z největších sexsymbolů. Muži po ní šíleli.

Ona sama si to ale nemyslí. "Tohle vůbec nechci poslouchat, nikdy jsem se za sexsymbol nepovažovala. To byla Samantha Fox, ne já!" říká zpěvačka.

Prodala 30 miliónů desek, je držitelkou World Music Award a ve 21 zemích vyhrála hitparádu. Nyní Sandra nyní míří do Prahy a Příbrami. A ačkoliv vystupuje již od sedmdesátých let, bude to pro ni teprve třetí návštěva Česka. V pražské Lucerně vystoupí 4. října a o den později ve sportovní hale v Příbrami. ■