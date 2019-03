Slavné sestry opět dráždí fanoušky: Které to v odvážném modelu sekne nejvíc?

Khloé (vlevo) a Kourtney Kardashian (uprostřed) s mladší sestrou Kendall Jenner Profimedia.cz

Khloé navlékla své tělo do třpytivé kombinézy, Kourtney zvolila neméně třpytivý model, který však nezakryl vůbec nic a slavná sestra tak ukázala i černé prádlo, a Kendall se nasoukala do lesklých minišatů, které vystřídaly odvážný outfit, jenž vynesla na after party po Oscarech.

Na snímcích pózovaly jako divé a fotky nadšeně sdílely na sociálních sítích. Na jedné z fotek Kourtney navíc vyšpulila zadeček a jeden by těžko hádal, že je nejstarší sestrou z klanu a letos jí bude 40.

Sestry stmelilo nedávné drama, které se v jejich početné rodině odehrálo. Khloé se definitivně rozešla s nevěrným partnerem a otcem dcery True (10 měsíců) Tristanem Thompsonem. Ten ji měl údajně podvést s blízkou rodinnou přítelkyní Jordyn Woods. Nevypadá to však, že by Khloé tyto události nějak zdrtily, naopak vypadá lépe než kdy jindy. Hlasujte v naší anketě, které ze sester to podle vás nejvíc sekne. ■