Lucie Bílá strachy bez sebe: Její čtyřnohý miláček skončil s vážným zraněním na veterině! Co se mu stalo?

Lucie Bílá musela se svým milovaným pejskem Kvídem na veterinu kvůli zranění. Foto: Jana Pechlátová

Nejen radosti, ale i starosti přináší život s domácím mazlíčkem. To teď pochopila i Lucie Bílá (52), která musela řešit vážné zranění psího miláčka Kvída.

Smutný moment zpěvačka zdokumentovala a sdílela na sociálních sítích. Ve videu, které Slavice umístila na Facebook, její přítel Radek Filipi vyráží se zraněným čtyřnohým kamarádem na veterinu a rozrušená pěnice svého kulhavého bulteriéra lituje.

„Náš bulíček si sedl na nožičku tak šikovně, že si ji před pár dny zlomil. Nevím, jestli jste měli někdy doma nemocné zvířátko, ale je to šílený pocit. Já bych mu teď snesla modré z nebe. Ne že by to bylo někdy jinak. Teď jsou kluci na cestě na rentgen a já už chystám odměnu,“ napsala pod video zpěvačka, která byla patrně z události velmi rozrušená. Velká podpora z řad fanoušků, kteří její příspěvek komentovali, jí ale určitě zvedla náladu.