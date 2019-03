Na válení u moře ji moc neužije: Veronika Arichteva se na dovolené v ráji raději hrabe v odpadcích

Veronika Arichteva na dovolené v Thajsku uklízí odpadky. Foto: Instagram V. Arichtevy

I kvůli náporu turistů se oblíbené dovolenkové destinace v Asii během několika let změnily doslova ve smetiště. Na tento smutný fakt už upozorňují i celebrity na sociálních sítích.

Nedávno se na pláži poseté odpadky vyfotila Martina Pártlová (39) během dovolené na Bali a teď ji následovala i její kolegyně z 3v1 Veronika Arichteva (32). Ta si pro změnu užívá romantiku v Thajsku s manželem Biserem Arichtevem (42). Místo toho, aby se ale jen válela na pláži a užívala si zasloužený relax, se rozhodla s tímto ekologickým problémem něco taky udělat.

„Tohle je Honza Bareš. Potkali jsme se před pár dny v baru, kde hrál na kytaru. Instruktor potápění, ukulelista, tak trochu i zpěvák, ale fakt jen trochu. Ale hlavně je to jeden ze zakladatelů Trash hero. Před 6 lety žil na Ko Lipe a s partou cestovatelů z různejch koutů světa se rozhodli, že uklidí jednu z pláží přilehlých ostrůvků. Kempovali tam několik týdnů a vyčistili tu pláž o 40 tun plastu a bordelu, který sem zaneslo moře,“ podpořila herečka svého nového kamaráda a jeho projekt, do něhož se také aktivně zapojila.

„Na Lipe se jezdí každý pondělí. Takže jsme včera taky přiložili opálenou ruku k dílu na té stejné pláži, co Honza před lety. Je neuvěřitelný, kolik tam toho je! A stále bude přibývat, pokud budem nerozvážně plastovat. Nejen na dovolenejch (Já si tady nosím jedno brčko v kabelce už týden a nepotřebuju nový. Nějak se začít musí no…) Z nasbíraných plastů se vyrábí paddleboardy, sedací pytle z polystyrenovejch kuliček, nový žabky, podlahy do tělocvičen, takže to má i další využití. A hlavně smysl,“ napsala Veronika na Instagram. ■