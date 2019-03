Své těhotenství dlouho tajila: Pak se Ewa Farna s fanoušky podělila o tyto krásné záběry

Ewa Farna odhalila soukromí v klipu k písni Ta o nás.

Těm, kteří zhlédli klip k písní Ta o nás, který včera pustila do éteru Ewa Farna (25), spadla brada. Videoklip je totiž složený ze záběrů zpěvačky a jejího manžela Martina Chobota, pořízených domácí kamerou, a nechybí ani zasnoubení, utajená svatba páru, a nakonec i Ewino těhotenství.

Píseň a její klip prý původně nebyly určeny pro veřejnost. „Tato písnička vlastně nikdy neměla být představena veřejnosti. Vznikla před víc než rokem a půl jako vyprávění o nás, určené pouze pro hosty na naši svatbu. Byli jsme si jistí, že je příliš soukromá na to, aby šla ven, patříme totiž spíš k těm, kteří si soukromí váží a střeží,” vysvětluje Ewa a dále dodává: „Někteří svatebčané nás přesvědčovali o tom, že by ji lidé pro svou upřímnost a přirozenost měli mít šanci slyšet, my jsme ale dlouho váhali.”

Farna využila klip nejen k tomu, aby se upřímným způsobem se svými fanoušky podělila o radost ze vztahu, ale také takto dojemně oznámila, že čeká miminko. „Pak ale přišel další impulz, který podpořil smysl toho, proč a k jaké příležitosti ji poslat do světa. Trochu jsme tedy doplnili klip o aktuální záběry a teď je už i Vaše,” vzkazuje Ewa Farna. ■