Servírka Romana z Mostu! jde na dračku: Zahraje si v dalším seriálu!

Dominika Býmová si zahraje v dalším seriálu. Foto: archiv FTV Prima

Sympatická herečka má za sebou první natáčecí den. „Hraju novou postavu Táňu Rosákovou, která zastoupí Danku Krejzovou, kterou hraje Ivana Korolová (30), v rádiu Best, a usídlí se tak na chvíli v té rádiové partě. Nebude to jen epizodní role, ale budu tam bojovat o své místo na slunci,“ poodhaluje svoji dějovou linku Dominika, která měla z prvního natáčecího dne malinko nahnáno. Jak se ale ukázalo po první klapce, zcela zbytečně.

„Je to tady moc milé. Když přijdu první den na plac, tak se pomalu rozkoukávám, oťukávám se a čekám, co přijde nebo na mne zpoza rohu vybafne. Jsem spíš opatrnější, tady jsem do toho ale vklouzla velice rychle, je to tady moc sympatické,“ pochvaluje si seriálová Táňa, která nešla do až tak neznámého prostředí. „Věděla jsem, kdo v Krejzových hraje, protože tu je mnoho mých kolegů, a slyšela jsem na seriál samou chválu, tak jsem se moc těšila,“ dodala herečka.

Dominika se dokonce bude potkávat před kamerou se svojí dobrou kamarádkou, která se to dozvěděla až na place.

„S Kristýnou Kociánovou (33) se znám velmi dobře, a když mě tu viděla, tak byla překvapená. Doufám, že mile tedy. Ještě nebyl moc prostor si popovídat, ale věřím, že to za chvíli napravíme,“ uzavřela Býmová. ■