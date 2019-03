To je ale překvapení! Seriálová herečka na Oscarech poprvé ukázala těhotenské bříško

Krysten Ritter poprvé ukázala bříško. Profimedia.cz

Herečka Krysten Ritter (37) si pro přítomné přichystala opravdu velké překvapení. Na červeném koberci před udílením Oscarů se totiž objevila s bříškem. O hereččině těhotenství do té doby svět neměl ani páru.

Ritter oblékla krajkovou róbu od návrhářky Reem Acry a doprovodil ji partner Adam Granduciel. Ritter známe ze seriálů Perníkový táta nebo Jessica Jones. V oblíbeném seriálu produkce Marvel a Netflix však nebude pokračovat. Po dvou úspěšných sériích se další točit nebude.

Krysten si své soukromí bedlivě střeží. S těhotenstvím se doposud nepochlubila a nesdílí ani detaily o vztahu s Granducielem. S kytaristou kapely The War on Drugs je ve vztahu od srpna 2014 a pro oba to bude první potomek. ■