Sice si nikde nezahrála, ale pozornost upoutala: Mladá modelka předvedla šaty s rozparky bez kalhotek

Kendall Jenner se odvážných modelů nebojí. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Pokud by se udíleli Oscaři za nejskandálnější šaty večera, cenu by s přehledem získala Kendall Jenner (23). Ta se na večírku Vanity Fair Oscar Party objevila v róbě s rozparky až do nebe a bez kalhotek. Žádné faux pas se naštěstí nekonalo, ale i tak přičítáme mladé modelce body za odvahu.