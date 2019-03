Role nedostává zadarmo: Při konkurzu na Čarodějku Natálie Grossová trémou málem zvracela

Natálie Grossová měla při konkurzu na Čarodějku opravdu velkou trému. Super.cz

Když jsme Natálku potkali ještě před začátkem konkurzu, celá se klepala a vypadalo to, že trémou bude snad i zvracet. O roli čarodějky Glindy, která je jednou ze dvou hlavních postav muzikálu plného mystična, ale i lásky, nenávisti a přátelství, opravdu hodně stála.

"Já mám aspoň trochu trému vždycky, i když už tu roli mám. Vždycky je to stresující, ale dneska to bylo extrémní," prozradila. Protože jsme s Natálkou mluvili až poté, co svoji roli, i když na druhý pokus, odzpívala, dovolili jsme si zažertovat, že si měla vzít s sebou na jeviště možná i pytlík na zvracení, co bývá v letadlech. "Pravda je, že ještě teď se mi klepou ruce," připustila.

A jak s trémou pracuje? "Je dobré, když se na to člověk opravdu dobře připraví, rozezpívá se předtím. Já se poctivě půl roku učila, každý den jsem trénovala, takže bych v klidu být měla. Ale prostě to nešlo," uzavřela. ■