Hanička z Rodinných pout je roky vegetariánkou: Dětem ale svůj životní styl nevnucuje

Petra Špindlerová je velkou propagátorkou zdravé výživy. Super.cz

Haničku z Rodinných pout jí už nikdo neodpáře, další věcí, která se o herečce Petře Špindlerové všeobecně ví, je to, že je jednou z největších propagátorek zdravého životního stylu a vegetariánské výživy. Není ale tak ortodoxní, že by maso zakázala i svým dětem. I když při cestách do její oblíbené Indie, kam už je bere s sebou, maso také nejedí.

"Jsem vegetariánka dlouhé roky, ale svoje děti nechávám žít a nevnucuju jim to. Taky chodí do školní jídelny, kde jedí jako ostatní děti. Jenom fast foody nevyhledávají, nechutná jim to. Je na nich, aby si jednoho dne samy vybraly, jakou cestou půjdou. Nechci je dogmaticky posouvat nějakým směrem. Ale pravda je, že i pro ně snažím nakupovat ne v řetězcích, ale podporuju české farmáře a produkty, které jsou vypěstované u nás," vysvětlovala nám na akci, která byla právě zdravé výživě věnovaná.

"Dívám se na původ vajec, masa i mléka. Piju i různé zdravé nápoje, třeba zelený chlorofyl. Na to si tedy děti musely zvykat, ale teď mají zelenou vodičku na zdraví a začínají s ní každé ráno," dodala.

Děti bere i do své milované Indie. "Loni jsme byli společně poprvé, letos si to vyžádaly samy. Čekala jsem, až budou trochu větší, aby z toho něco měly. Ne kvůli nemocem a očkování, které určitě nezavrhuju. Pro klid duše jsem jim ten základ jako žloutenky naočkovat nechala. Jsem šťastná, že si to tam zamilovaly stejně jako já, hezky se to doplňuje. A právě v té Indii jsou naprosto přirozenou cestou i vegetariány," uzavřela. ■