O roli v Čarodějce stojí tak, že vyrazila na konkurz i s hendikepem: Kráska z Brna zpívala o berlích. Umí ale tančit i u tyče

Zpěvačka Natálie Tichánková nás na konkurzu muzikálu Čarodějka, který připravuje producent František Janeček (74) na září letošního roku, zaujala na první pohled. Do divadla GoJa Music Hall totiž dorazila o berlích. Choreografie tedy musela vynechat, díky hlasu, který měla na rozdíl od nohy v pořádku, ale postoupila do dalšího kola.

"Je to pracovní úraz, taky z divadla. Špatně jsem dopadla ze zvedačky při choreografii ve Starcích na chmelu. Odneslo to koleno. Ale už se to hojí a rozhýbává, je to na dobré cestě. Předpokládám, že do měsíce berle budu moct odložit," vysvětlovala Natálie, jak si zranění přivodila. "Klidně bych pak přišla na soukromý konkurz, protože si myslím, že tančit umím," dodala.

Natálii znají diváci hlavně v Olomouci, ale hraje i v Praze. "Hraju v Addams Family a v divadle Palace mě na jaře čeká muzikál. Hostuji taky v činohře Odhalená pravda, což je představení pro šest žen z prostředí pole dance," mimoděk prozradila, že umí tancovat i u tyče. Když tedy zrovna netancuje kolem berle.

A čím ji zaujala právě Čarodějka, kde by si ráda zahrála jednu z hlavních rolí? "Mám vystudovaný muzikál, takže Wicked znám už hodně dlouho. Měla jsem i půlroční stáž v Londýně, kde jsem Wicked viděla, tak jsem si říkala, že to zkusím," svěřila. ■