První společné foto krásky Vignerové a autora seriálu Most! Kolečka: Aneta promluvila o vztahu s úspěšným scenáristou

Aneta Vignerová je zamilovaná až po uši.

"Jsem zamilovaná. Ven člověk nepouští něco, co není vážný. To, že se to dostalo ven možná dřív, než mělo, byla souhra zvláštních náhod, mých zbytečností. Udrželi bychom si to déle. Vylezlo to ven, ale jsem ráda," řekla Super.cz Aneta, která si o víkendu užívala wellness pobyt s kamarádkami. V neděli pak za ní přijel její partner a relax si prodloužili.

Co ji na něm zaujalo? "Je to inteligentní, krásnej kluk. Je hrozně vtipnej," usmívá se modelka. Symbióza tam je, je to propojený. Je to skvělý, když člověk s někým může sedět, smát se s ním, povídat si," prozrazuje o dva měsíce trvajícím vztahu.

Poznali se ale už před mnohem delší dobou. "Dřív jsem měla malinkatou roli v Masarykovi, kterého on dělal. Tam jsme se potkali na nějakém večírku, viděli jsme se myslím rádi. Až teď to padlo. Byli jsme sami oba dva, je to super," dodala Vignerová. ■