Vémolova silikonová Lela vzala svoje osmičky na údržbu: Do krajkové podprsenky se sotva vešly

Lela Ceterová se o svoje osmičky stará. Super.cz

"Je potřeba se o ně starat, rozmazlovat je, takže chodím na různé procedury, aby byla hladká a jemná, bez pih a vyrážek," vysvětlovala, když jsme ji potkali na zkrášlovací klinice. "Když máte za sebou nějaké ty plastické operace, neznamená to, že se žena o sebe může přestat starat. Svoji krásu se snažím ještě pozvedávat, abych stále vypadala svěže, mladě a krásně," dodala.

Protože nosí pořádnou zátěž, musí se starat i o to, aby ji nebolela například záda. "Už jsem na tu váhu docela zvyklá. Ale samozřejmě, že bez cvičení to nejde. Denně posiluji záda kolem páteře, aby mě nebolela a neměla jsem problémy," vysvětlila Lela, která se aktuálně na žádnou další plastiku nechystá, ale nevylučuje ji.

"Na nějakou dobu to stačilo, tělo si musí odpočinout i od těch narkóz. Dál tomu nechávám otevřené dveře, ale zatím je to dobré takové, jaké to je," uzavřela. ■