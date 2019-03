Výhru Oscara představitel Freddieho Mercuryho neustál: Spadl z pódia a museli ho ošetřovat

Rami Malek na letošní Oscary nikdy nezapomene. Profimedia.cz

Nebyli by to Oscaři, kdyby se alespoň někomu nestal nějaký trapas. Rami Malek si za roli Freddieho Mercuryho ve filmu Bohemian Rhapsody odnesl cenu za nejlepšího herce. Byl z toho tak dojatý, že se úplně zapomněl soustředit na chůzi, když opouštěl pódium a spadl přímo mezi diváky.

Medici herci, který seděl v první řadě, okamžitě přispěchali na pomoc a následně ho vzali do zákulisí. Herec byl sice trochu vykulený a podle přihlížejících chvíli nemohl pózovat, ale vše nakonec přežil ve zdraví.

Zasloužená výhra byla pro Maleka velmi důležitá. „Fakt, že tady slavíme Freddieho, je jenom důkazem, že toužíme po příbězích, jako je jeho. Jsem syn imigrantů z Egypta a část mého vlastního příběhu se píše nyní. Nemohl bych být vděčnější za to, jak mě podporujete. Je to něco, čeho si budu cenit do konce života,“ uvedl v děkovné řeči Malek, kterého na ceremonii doprovodila partnerka a kolegyně z filmu Lucy Boynton. ■