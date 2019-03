Obrovský úspěch: Muž roku Jirka Kmoníček je 4. na Mr. International, získal i titul Nejkrásnější Evropan

Jiří Kmoníček se stal 4. nejkrásnějším mužem světa Herminapress

Zatímco v sobotu už proběhlo další kolo casting na nový ročník soutěže, Jirka ostatně u minulého, kdy pomáhal s výběrem svého nástupce, byl, Kmoníček už se připravoval na nedělní finále. To proběhlo v hlavním filipínském městě Manile.

"Někdo možná snídal, já si dal ale jenom kafe," svěřil ještě před finále na svém instagramovém profilu svanlatý nástrojář. Poté, co se stříbrný Muž roku Jakub Kochta dostal do TOP 20 na světové soutěži Mr. Supranational, je to Kmoníčkovo úmístnění dalším důkazem toho, že Česko nerodí jen krásné ženy, ale taky parádní chlapy. ■