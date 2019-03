Hvězda Vyprávěj se ve společnosti poprvé pochlubila synem: Mrkněte, jak vypadá rok a půl starý Tobiáš

Andrea Růžičková se synem Herminapress

Andrea si roli maminky užívá, i když je už více jak půl roku zpět v práci. "Můj syn je to nejlepší, co mě kdy v životě potkalo. Narodil se z veliké lásky a to, že ho máme, mě naprosto a úplně naplňuje. Vyplnil v mém životě všechna místa, která dříve bývala občas prázdná. Opravdu zažívám nepopsatelné pocity štěstí," říká Andrea, kterou znají diváci seriálů Ordinaci či Vyprávěj.

"Mateřství je podle mě to nejkrásnější, co může žena prožít, a já si to maximálně užívám, každou minutu, od chvíle, kdy se Tobiáš narodil. Samozřejmě je to také nesmírně náročné, to ví každá žena, která dítě má, ale ta odměna je mnohonásobně větší," dodala herečka. ■