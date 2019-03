Tohle vyznání nikdo nečekal! Lucie Bílá přiznala zásnuby se svým svalnatcem a ukázala prsten

Lucie Bílá a Radek Filipi tvoří dokonalý pár. Foto: Instagram R. Filipi

Nyní se na sociální síti pochlubila krásným vyznáním lásky. „Je to snad 100 let, co jsem zpívala, láska je láska, a myslela si, že o ní vím všechno. Poznala jsem ji v mnoha barvách a skloňovala ve všech pádech, ale přišla až v té chvíli, kdy jsem přestala se o ni snažit, pochopit ji a hledat a je nádherná a za odměnu,“ napsala Lucie a přidala fotku zásnubního prstýnku.

„Kamarádky moje, dámy, ženy, slečny, nevzdávejte to. Pošlete všechny nevhodné muže k šípku a nechte se objevit tím, kterého jste si vysnily. Opravdu to funguje. Dnes jsou to 2 roky, co mi ten můj vysněný navlékl na prst prsten a bez papírování a svatebních zvonů se stal mým vyvoleným a dělá můj život neobyčejně krásný,“ dodala zpěvačka. ■