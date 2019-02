Odříkání a dřina v posilovně se vyplatila: Princezna českých diskoték se pochlubila svou figurou

Veronika Stýblová poslední měsíce dřela na postavě. Foto: instagram V.Stýblové

„Slova nemůžu nebo nejde neznám! Úprava stravy a už měsíc a půl bez alkoholu dělá svoje,“ připsala si zpěvačka se snímkům v plavkách, kterými se pochlubila na sociální síti. Stýblová prošla za posledních pár let opravdu velkou proměnou. A nutno říct, že vypadá skvěle.

S baculatou holkou, která se v roce 2013 přihlásila do pěvecké soutěže SuperStar by jí dnes už nikdo nespojoval. „Našla jsem ultra top fotku, kde je ta změna fakt brutálně vidět. Je to zvláštní, ale před tolika lety jsem si tak divná nepřipadala,“ svěřila Stýblová ke snímku z doby, kde se probojovala do soutěže. ■