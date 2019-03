Jana Adamcová teď bude své přírodní pětky schovávat v kostýmcích! Dostala tenhle neuvěřitelný kšeft

Jana Adamcová se těší z nové pracovní nabídky. Foto: Jiří Hadač/Sheraton Soma Bay (6x)

Manželka režiséra Jiřího Adamce (70) dostala nabídku přímo od premiéra Andreje Babiše. Janu, která patří mezi nejvnadnější tváře televizní obrazovky a pyšní se přírodními pětkami, budeme nyní v televizi vídat výrazně častěji.

„Oslovil mě přímo pan premiér. Je to pro mě zajímavá výzva,“ přiznala Blesku Adamcová. Její muž o pracovní nabídce od premiéra do poslední chvíle mlčel, aby příležitost své ženy neohrozil. Do funkce by bývalá hvězda Novy měla být jmenována už 4. března. ■