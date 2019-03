Romská královna hlásí comeback. Za svůj návrat vděčí bývalému účastníkovi SuperStar, kterého přijala jako svého syna

Jan Bendig a Věra Bílá spolu natočili klip.

Nezdařil se jí ani nedávný pokus o comeback, který popisuje dokument Poslední naděje Věry Bílé. Její talent ale nepřestává umělce přitahovat. Nedávno s ní například natočil duet Jan Bendig. Píseň s názvem Mek som adaj, v překladu Ještě jsem tady, jejímž autorem je zpěvaččin dlouholetý kolega ze skupiny Kale Milan Kroka, má už dokonce i svůj videoklip, který režíroval zpěvákův partner Lukáš Rejmon.

„Jsem moc vděčná, že mohu na této krásné písničce a klipu spolupracovat právě s Honzou. Nejenom, že je to skvělý zpěvák, kterého považuji za svého nástupce, ale také ho beru jako svého syna, který mi bohužel už zemřel,” svěřila se Super.cz Bílá.

Bývalý účastník SuperStar je na spolupráci s královnou romské písně hrdý. „Je mi velkou ctí spolupracovat právě s Věrou. Pro romskou hudbu toho udělala opravdu hodně. Lidi by neměli zapomínat na to, že jako jediná česká zpěvačka vyprodávala velké arény ve světě nebo zpívala v Bílém domě. Člověk může spadnout v životě na dno. To je i případ Věry. Ale taky by měl dostat druhou šanci se z něj zvednout. A proto jsem do této spolupráce šel a jsem rád, že mi Věra dokazuje, že se opravdu chce vrátit na hudební pódia a poctivě na tom maká,” říká Jan Bendig.

Na hudební spolupráci Bílé a Bendiga navazuje turné, které vrací Věru znovu na pódium. Zatím je čeká sedm zastávek, z čehož první bude 15. března v Sokolově a další 16. března v Rotavě.

Na hudební spolupráci Bendiga, Bílé a Kroky navazuje i velké hudební turné, které vrací Věru na koncertní pódia. Zatím je čeká sedm zastávek. První koncert se bude konat 15. března v Sokolově a další pak 16. března v Rotavě. „Moc se těším na nadcházející turné. Nemůžu se dočkat fanoušků. A jsem moc vděčná za tuhle šanci. Spousta lidí mi už nechtěla dát šanci a úplně mě odepsala. Ale právě Honza Bendig a Milan Kroka mi podali pomocnou ruku a jsem jim za to vděčná. Poctivě se připravuji a chci lidem dokázat, že jsem opravdu definitivně zpátky,” říká dojatě Věra Bílá. ■