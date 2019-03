Zpěvák ze slavné chlapecké kapely se po šesti letech zasnoubil s utajovaným přítelem

Mark Feehily (druhý zprava) se zasnoubil. Profimedia.cz

K přelomovému kroku se Mark odhodlal poté, co se s partnerem zasnoubili. „Rok 2019 je pro mě naprosto úžasný, a to sotva začal. Chci být prvním, kdo s tím přijde, jsem zasnoubený,“ pochlubil se zpěvák na Instagramu u fotky s prstýnkem a dvěma skleničkami sektu, za níž následoval snímek zamilovaného páru.

Fanoušci se ale o utajovaném snoubenci nic nedozvěděli, protože na snímku jim nebylo vidět do obličeje. Více odhalil až následující příspěvek. I na něm jsou však oba z velké vzdálenosti, takže muži, který si získal Markovo srdce, není vidět do obličeje.

„Všichni se mě ptají na jeho jméno. Není to tím, že bych ho nechtěl prozradit, ale pokud by stál o pozornost, řekl by si o ni,“ mlžil zpěvák před dvěma lety, kdy už byl čtyři roky spokojeně zadaný.