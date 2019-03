Další krvavé scény: Filip Blažek dostal před kamerou pořádnou nakládačku!

Blažek si vyzkoušel akční scény.

Akčnější scény si užívá a tentokrát to nebylo jinak. Filip Blažek (45) coby Mirek ze seriálu Černé vdovy nejdřív vylétnul do vzduchu přičiněním jeho milované ženy , kterou ztvárňuje Jana Plodková (37) a tentokrát dostal zase pořádně na budku.

„Když točím trošku akčnější scény, tak mě to moc baví,“ přiznává s nadšením herec, který si v říjnu zaplaval v ledové vodě. Kaskadéra nebylo třeba, Filip, kterému maskérky dodaly pomlácený a zakrvácený vzhled, si jen lehl na kraj rybníka a mohlo se točit. „Samozřejmě, že mi byla zima, o tom žádná, ale já mám takové ostřejší natáčení rád, ani mi to nevadilo.“

Daleko větší parádu Filip zažil s hereckou kolegyní Janou Sovákovou, která v seriálu okusila, co je to být ukázkovou mrchou. A že Mirka nebude šetřit a nandá mu, co se do něj vejde, s tím Blažek počítal, a tak trochu na to i trénoval. „S Janou jsme se potkávali se ve stejném klubu na boxu. Jana dělala smíšené bojové sporty a já thajský box," prozradil herec.

„Je zvyklá se do všeho pustit s vervou. Chvíli mě tam při tom pošťuchování přidržela za hlavu, ale nakonec mě pustila, takže dobrý. Povedlo se jí to, vyhrála. Nenápadně jsem jí ten „zápas“ odklepal a ona se chytla, pustila mě,“ popisuje herec, jak dopadla bitka s drsnou Annou Karolínou, majitelkou německé firmy Schinken und Salami, kterou v Černých vdovách hraje. ■