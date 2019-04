Ustála rakovinu i rozchody se slavnými muži: Věřili byste, že hudební hvězda 90. let má na krku šedesátku?

Sheryl Crow Profimedia.cz

Hudební ikona, která ve své tvorbě zkombinovala rock a country, oznámila, že letos vydá svou poslední desku. Se zpěvem ale nekončí, má totiž bohatý repertoár, s nímž koncertuje po USA i Evropě. I když je stále produktivní, takové popularity jako v 90. letech, kdy bodovala s hity All I Wanna Do či If It Makes You Happy, nedosahuje. Má ale věrné publikum a už dávno patří mezi hudební legendy.

Na společenské akci pořádané Rock´n´rollovou síní slávy potvrdila, že se od dob, kdy sbírala jednu cenu za druhou, příliš nezměnila. V New Yorku se ukázala ve stříbrných šatech, k nimž si vzala kozačky. Sheryl nepoznamenal boj s rakovinou prsu ani rozchody. Nevyšlo jí to s hercem Owenem Wilsonem ani cyklistou Lancem Armstrongem. Zpěvačka se s nepříjemnými soukromými záležitostmi vypořádala po svém, tedy hudbou. S Owenem se rozloučila písní Safe and Sound, Lance od ní na památku dostal song Diamond Ring.

Sheryl Crow zpívá o lásce, ale sama na ni štěstí neměla. Radost jí dělají dva synové. Jako svobodná matka adoptovala Wyatta (11) a Leviho (8). ■