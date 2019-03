Praha, Monako, New York? Kde se světoběžníci Berdychovi chtějí jednou usadit a založit rodinu?

Tomáš Berdych a jeho manželka Ester nedokážou žít na jednom místě. Super.cz

Berdychovi mají aktuálně dva domovy. Jedním je Praha a druhým Monako. Na azurovém pobřeží si před necelými čtyřmi lety řekli své ano a na podzim zde nafotili kampaň pro český módní řetězec.

Kde se cítí víc doma a kde by se chtěli po pořízení potomka usadit?

„Zatím to nevím, je to těžké odhadnout. Jednak nevíme, jak dlouho Tomášovi dovolí jeho zdraví hrát. Po ukončení jeho kariéry bychom ještě rádi cestovali i s ohledem na mou práci. Jestli to bude Evropa, nebo zakotvíme v New Yorku, ještě netuším,” říká Ester a její manžel jí dává za pravdu.

„S naším životním stylem nebudeme mít jedno jediné místo, protože jsme zvyklí celý život cestovat. Nebylo to vždy jen jedno místo, kde bychom se chtěli usadit,” říká Tomáš.

U Berdychových aktuálně vítězí jejich rodiště. „Máme rádi Čechy. Domov je tedy v Praze a na Moravě a to tak bude i v budoucnu. My Češi si hodně stěžujeme na lidi v Česku a na služby. Jelikož hodně cestujeme po světě, tak můžu upřímně říct, že bychom si měli vážit toho, co tady máme. ■