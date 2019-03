Nový přítel Moniky Bagárové, hvězdný uzbecký zápasník MMA, je silně věřící muslim: Zpěvačka promluvila o jejich soužití

Monika Bagárová o Muradovi a jeho víře Super.cz

Monika Bagárová (24) je šťastná po boku uzbeckého zápasníka MMA Makhmuda Muradova. Společně se tento týden přestěhovali do domu nedaleko Prahy. Monika promluvila o tom, že jedinou věcí, která je dělí, je víra. Ale v soužití jim to rozhodně problémy nedělá.

Monika je křesťanka, Makhmud je muslim. "Navzájem se respektujeme. Věřím v Boha, jsem křesťanka, on je muslim. Respektuji jeho víru, on moji. Nic si nevnucujeme. Chodí se modlit každý pátek, nejí vepřové. Ale nijak se neovlivňujeme," řekla Super.cz Monika.

Že by se k nim domů nastěhovaly další ženy, toho se Monika nebojí. "O tom jsme se také bavili, to on absolutně neuznává," usmívá se Monika.

"Víra není něco, co by nás mělo rozdělovat. Bavili jsme se i o rodinných věcech, děti si víru jednou vyberou samy, to mi řekl," vysvětluje.

Že nesdílí stejnou víru, neřeší ani Makhmudovi rodiče. "Je důležité, aby rodina fungovala, aby nám to přáli. Jsou spokojení, známe se přes telefon, přes facetime. Osobně jsme se ještě neviděli," dodala. ■