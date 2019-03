Anička Slováčková se pěkně odvázala: Jako divoženka běhala po lesích bez podprsenky a v sukýnce po Patrasové

Anička Slováčková se ráda převléká za víly. Herminapress

Na umělecké fotografii dcera Felixe Slováčka (75) a Dády Patrasové (62) pózuje nahoře bez, s velkou mušlí v ruce, proutěným věnečkem na hlavě a jediný oděv, který na sobě má, je sukně, kterou zdědila po matce.

„Byl pozdní večer, první červenec. A nás hrozně bavilo vymýšlet nový fotky... A já v tu dobu (no mám to doteď stejný) milovala éterický věci, a hlavně vždycky, když jsem na chalupě, je ze mě úplně jiný člověk. Běhám po lese, valím se po skalách, v hloubi duše se mi moje vnitřní dítě spokojeně usmívá. A taky mi to hrozně připomíná A. Muchu... A toho zbožňuju. PS: Ta sukně je mamky, když točila CD Arabela s Dádou,“ okomentovala Anička fotku na Instagramu.