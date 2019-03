Krásná zpráva: Moderátorka Televizních novin je těhotná. Tuší i pohlaví miminka

Renáta Czadernová čeká druhé dítě. Michaela Feuereislová

„Termín porodu mám na začátku srpna, tak bych měla být v práci zhruba do května, uvidíme, jak mi bude,“ řekla Blesku, který zprávu přinesl. Co se pohlaví dítěte týče, zatím to prý vypadá na další holčičku. „Ale uvidíme, není to nikdy stoprocentní,“ dodala.

Rodinu moderátorka založila s podnikatelem Michalem. Tím, že by ráda druhé dítě, se netajila. „Byla bych ráda, aby nám to vyšlo jako s Adélkou hned napoprvé,“ svěřila Super.cz.

V minulosti byla Czadernová provdaná za kameramana Davida Ochmana. Rozvedli se v roce 2014 po čtyřech letech manželství. „Pokud jde o moje první manželství, nepovažuji to za špatnou zkušenost, za tu svatbu jsem ráda. Nevzpomínám na to špatně, bylo to jen o tom, že jsme se každý chtěli vydat jinou cestou,“ řekla Renáta s tím, že druhé svatbě se nebrání. ■