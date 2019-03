Holka, nebo kluk? Vévodkyně Meghan prý neuhlídala královské tajemství

Meghan a Harry se v dubnu dočkají miminka. Profimedia.cz

Porody v britské královské rodině jsou častým předmětem spekulací. Pokud by všechny vyšly, vévodkyně Kate (37) by musela být minimálně desetinásobnou maminkou, přičemž by několikrát přivedla na svět i dvojčata. V jejím případě se vždy podařilo pohlaví dítěte utajit až do porodu.

Její švagrová ovšem pochází z jiných kruhů. Těhotná Meghan si udělala výlet do New Yorku, kde se bývalá herečka setkala se svými kamarádkami. Tam mělo dojít také na tzv. baby shower, kde to prasklo. Nastávající maminky tímto způsobem oznamují pohlaví miminka.

Meghan by měla podle magazínu Hello! přivést na svět holčičku. Důvodem má být květinová výzdoba, která kromě žluté a oranžové barvy zahrnovala i růžovou. Náhoda, nebo únik přísně střeženého tajemství? To se uvidí v dubnu, kdy se Meghan stane maminkou.

Není ale vůbec vyloučeno, že to nakonec bude kluk, což tvrdí zase britský Express. Meghan totiž na otázku ohledně pohlaví miminka odpověděla, že neví, zda to bude „chlapeček, nebo holčička“. A na jazyk jí tak podle webu první přišla správná varianta. ■