Jana Kirschner reagovala na nenávistné vzkazy diváků The Voice: Takto se popová zpěvačka hájila

Jana Kirschner to od diváků za své vystupování v The Voice pěkně schytala. Foto: reprofoto TV Nova

Slovenská zpěvačka Jana Kirschner (40) se na svou premiéru v show The Voice Česko Slovensko velmi těšila. To ale ještě netušila, jaká negativní vlna emocí se kolem její osoby po odvysílání prvního dílu strhne. Zatímco její kolegové Kali (36) a Pepa Vojtek (53) se stali miláčky diváků, zpěvačka podle nich v roli koučky naprosto pohořela. Vadí jim především, že je prý příliš afektovaná a že si neustále pohrává s vlasy. A zazněly i četné vulgarity.

Negativní reakce se zpěvačky velmi dotkly, a ačkoliv zpočátku na kritiku nereagovala, teď se k věci konečně vyjádřila pro slovenský web Pluska.

„Ve výběrech naslepo jsme se s tvůrci show snažili přinést divákům maximum emocí. Množství situací a reakcí na ně bylo posunutých „trochu dál“, jsme přeci jenom v televizní show, chci ale zodpovědně říct, že všichni koučové jsme v The Voice s upřímným a otevřeným srdcem,“ obhajovala se Kirschner.

„Úplně jiná věc je, jak konkrétní situace vyzní pro samotného diváka, je mi jasné, že se nemůžu zalíbit všem. Spontánnost se nedá napřed připravit jako scénka a ani nijak naprogramovat. Stejně tak, když mám z něčeho radost, tak mám prostě radost, není to žádná póza ani afekt. Mrzí mě, jestli to na někoho působí negativně, protože jediný a skutečný záměr je úplně opačný. Přinést autenticitu a otevřenost,“ pokračovala zpěvačka.

Nakonec ale sama přiznala, že některá její gesta jsou přece jen trochu přehnaná. „K reakcím na to, že si přehrabuji vlasy, můžu říct jen jedno. Máte pravdu, vlasy si v prvních dílech přehrabuji opravdu často, není to úplně šťastné, ale patří to ke mně,“ dodala slovenská popová ikona. ■