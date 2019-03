Drsná boxerka z Ordinace svedla nahá seriálového hezouna: Holý zadeček ale nakonec nebyl její!

Štěpán Benoni a Marta Dancingerová spolu prožijí žhavý románek ve sprše. Video: TV Nova

Ačkoliv se zdá, že si herci natáčení intimní scény užívali, opak je pravdou. „Milostná scéna byla takovým křtem ohněm pro nás pro oba. Stáli jsme tam nejdřív trošku jako tydýti, to je vždycky trochu trapné, ale nakonec to dopadlo snad v pohodě. Během natáčení milostných scén se řeší hlavně technické věci,“ prozradila Dancingerová, za kterou dokonce při záběrech na nahé tělo zaskakovala dublérka.

„Ne že bych se nikdy nesvlékla před kamerou, ale když byla možnost dublérku mít, ráda jsem toho využila. Když se vyskytne scéna, kde to nepůjde a bude to mít opodstatnění, třeba to udělám. Ale teď to šlo udělat jinak, tak jsem za to byla ráda,“ přiznala herečka. ■