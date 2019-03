Populární zpěvačka si během emotivního vystoupení odlíčila make-up: Mělo to dobrý důvod

Jess Glynne si odstranila make-up během vystoupení. Profimedia.cz

Jess, která vypadala bezvadně v šatech od Vivienne Westwood, si dramaticky odstranila make-up a poslala tak jasnou zprávu svým fanynkám, aby na sebe nebyly tvrdé a měly se rády i bez šminek. I diváci u televizních obrazovek její gesto ocenili a sociální sítě okamžitě zaplavili chválou.

Nutno podotknout, že zpívat a odličovat se u toho není žádná sranda. Kromě toho zpěvačka i bez make-upu vypadala naprosto skvěle. Jess byla nominovaná v kategoriích Best Female Solo Artist a Best British Single za píseň I'll Be There. Ani jednu z nominací však neproměnila.