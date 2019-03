Nasadili jí korunu! Beyoncé do děkovné řeči zahrnula i těhotnou vévodkyni Meghan

Beyoncé a Jay-Z vzdali hold vévodkyni Meghan. Profimedia.cz

Beyoncé (37) a Jay-Z jsou pravděpodobně nejvlivnějším párem světového hudebního průmyslu. Takže pokud vám tihle dva vzdají hold, už to něco znamená. Během předávání cen BRIT Awards v Londýně obdržel manželský pár cenu Best International Group a jako poděkování natočil krátké video, jehož hlavní postavou nebyl nikdo jiný než vévodkyně ze Sussexu (37).

Meghan s korunou na hlavě byla zvěčněna za nimi na obraze, stejně jako portrét Mony Lisy v pařížském Louvru, jehož interiér si vybrali do veleúspěšného klipu Apeshit. Na Instagramu později Beyoncé vysvětlila, že jde o poctu v rámci Black History Month. Není asi nutné připomínat, že je Meghan první mulatkou, která se dostala do britské královské rodiny.

A to je podle manželů Carterových úctyhodné. „Gratulujeme k těhotenství! Přejeme ti hodně radosti,“ doplnila příspěvek o gratulaci zpěvačka. Portrét Meghan s korunkou je dílem brooklynského malíře Tima O'Briena. „Zajímavé vidět mou malbu na videu Beyoncé a Jaye-Z v rámci BRIT Awards. Gratuluji oběma,“ napsal dojatý umělec na svém Twitteru. A my musíme uznat, že by Meghan koruna opravdu slušela.

Těhotná vévodkyně si užívala oslavy s kamarádkami v New Yorku. Svého prvního potomka by měla porodit v dubnu, ale pohlaví miminka zatím neprozradila. Pro Meghan i prince Harryho to bude první miminko a celý svět se už nemůže dočkat, až bude na světě. ■