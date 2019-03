Oslavili 9. výročí, ale nemají na vlastní byt: Exotická moderátorka z Primy s manželem se hned tak spolubydlících nezbaví

Monika Leová s manželem pořád nemají vlastní bydlení. Super.cz

Je to pár dní, co oslavili další výročí. "19. února to bylo devět let, co jsme spolu," má jeden z nejdelších vztahů v šoubyznysu moderátorka Monika Leová (27), která se za svého dlouholetého partnera Martina Košína loni v létě vdala. Jediné, co jim chybí ke štěstí, je vlastní bydlení.