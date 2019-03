Vosí pas a bujné vnady! Zpěvačka Victoria rozvlnila své sexy tělo v plavkách na pláži v Brazílii

Victoria si užívá v Brazílii. Foto: archiv V. Velvet

Zpěvačka Victoria (35) zabalila kufry a odletěla za teplem. Rozvlnit boky se rozhodla na vyhřátých plážích v Brazílii. Do Ria de Janeira vyrazila na světoznámý festival, kde to pořádně roztočí v rytmu samby. Nejdřív to chce ale tělo pořádně opálit.